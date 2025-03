Thiago Motta, carriera compromessa? "Da dove può ripartire", voci sconcertanti

24 marzo 2025 a

a

a

Una stagione fallimentare, con il rischio per la Juve di finire anche fuori dalla Champions League. Thiago Motta a Torino ha deluso e domenica sera ed è stato esonerato dalla società, facendo spazio a Igor Tudor.

Una decisione in controtendenza con la storia della Juventus, che ben poche volte aveva optato per esoneri a stagione in corso in passato, ma una decisione inevitabile per non peggiorare ancora di più una stagione che vede la squadra già fuori dalla Champions (per mano del modesto Psv) e dalla Coppa Italia (con il colpo dell’Empoli all’Allianz).

"La delusione di oggi...": le sconcertanti parole della moglie di Motta dopo l'esonero

Nel suo editoriale su Tuttosport, intanto, Andrea Pavan ha demolito Thiago Motta: “Fino a qualche mese fa si guardava lui come a un mix dei migliori Guardiola, Mourinho e Van Gaal – un passo di quanto ha scritto – Ora è un allenatore esonerato con le peggiori contumelie come nemmeno quelle riservate ad Allegri. Ma soprattutto adesso ti chiedi: chi potrebbe mai assumerlo dopo un disastro del genere?”.

Secondo Pavan, ora Motta potrebbe allenare “forse solo una squadra di metà classifica del campionato francese o portoghese, lì dove vincere non sia un ossessione, magari come vice, per imparare il mestiere — le sue parole —. La Juventus non aveva mai preso uno sfondone simile nella sua storia. Questa storia si conclude per una morale, non solo per Motta e per la Juventus, ma per tutti: smettiamola di considerare gli allenatori dei guru”.

Thiago Motta, ecco le prime parole dopo l'esonero. La conferma: con la Juve è finita malissimo

Con Tudor, la Juve cambierà impostazione. L’ex allenatore dell’Udinese, che a Torino allenò come secondo di Andrea Pirlo nella stagione 2020-21, cercherà di ‘normalizzare’ la situazione in campo e nello spogliatoio, dopo la confusione emersa in maniera eclatante negli ultimi tempi. Secondo La Repubblica, gli ultimi giorni di allenamento prima della sfida contro il Genoa sono risultati surreali, nei quali Motta non ha proferito parola, rimanendo concentrato sull’atteggiamento e parlando con positività come se il momento negativo non esistesse.