Juventus, le sconcertanti parole della moglie di Thiago Motta dopo l'esonero: "La delusione di oggi..."

“La delusione di oggi può essere la motivazione di domani”, questo è il mantra che Thiago Motta dovrà imparare a far suo nei propri mesi, mentre si leccherà le ferite per la cocente delusione dell’esonero dalla panchina della Juventus, quella con cui avrebbe dovuto fare il salto di qualità e che, invece, lo ha bocciato senz’appello. La frase non è di qualche guru orientale, bensì della moglie, Angela Lee Motta, che nelle stories Instagram ha voluto dimostrare di essere la gran donna dietro l’uomo e ci ha tenuto a rincuorare il marito, anche per proteggerlo da tutti gli attacchi ricevuti negli ultimi mesi.

Così scrive completamente su Instagram: “La delusione di oggi può essere la motivazione di domani. La vita lavora sempre attraverso dei reindirizzamenti. Ciò che non si realizza oggi ti sta insegnando, ti sta rendendo più forte e ti sta preparando per ciò che è davvero tuo. Permettiti di essere triste, ma non perdere la tua fiducia nella vita e la certezza in giorni migliori, perché saranno proprio quei giorni a permetterti di andare avanti e non arrenderti. Tante cose belle ti aspettano ancora e sarai grato per aver creduto in te stesso e nella vita!”. Motta può decisamente consolarsi con una moglie eccezionale che ha scritto per lui parole dolci, molto meno di quelle che avrebbe usato Cristiano Giuntoli nel summit avuto martedì con l’allenatore e con Maurizio Scanavino.