Lewis Hamilton stronca la Ferrari in team-radio: "Una farsa". Vasseur furioso, un altro caso

"È una farsa ", le sue parole. Al centro l’ ordine della scuderia di cambiare le posizioni tra Hamilton e Leclerc, finito quarto davanti a Lewis per tentare l’attacco per il podio su Russell. Il via libera da parte dell'inglese in effetti c'è stato, ma non immediatamente, e alcuni team radio del campione di Stevenage hanno dato l'impressione che il sette volte iridato facesse qualche resistenza a obbedire all'input dei box. Realtà però diversa, dato che è stato lo stesso Lewis, con un team radio, a proporre di farsi superare perché il ritmo di Charles era superiore.

Due errori gravissimi che hanno portato alla squalifica di entrambe le SF-25 . Maranello è fermo al quinto posto dopo i primi due appuntamenti di Mondiale e la McLaren nel frattempo è già in fuga, dopo la doppietta di successi con Norris (Australia) e Piastri (Shanghai). Oltre alla delusione dovuta alla decisione della Fia per i due errori commessi (e ammessi) dalla Ferrari, Frédéric Vasseur si è innervosito con chi produce le immagini distribuite ai network internazionali.

Un’altra domenica da dimenticare, dopo quella di Melbourne. La Ferrari in Cina ha chiuso quinta e sesta, poi è stata squalificata per le violazioni tecniche sul peso ( Leclerc ) e sull’eccessivo consumo dello skid block , la tavola del fondo, con Hamilton .

Uno scambio che però non è stato trasmesso in onda, tanto che il boss della Ferrari si è lamentato pubblicamente: "Si tratta di una farsa della FOM (la società che produce le immagini della Formual 1, ndr), perché la prima chiamata è arrivata da Lewis, che ci ha chiesto lui di effettuare lo scambio di posizioni — le sue parole — Ma per fare spettacolo, per creare confusione attorno alla situazione, hanno trasmesso solo la seconda parte. Ne parlerò con loro”.

Anche a Leclerc, nell’intervista post-gara, hanno posto una domanda obbligatoria sul tema: "Cosa pensi di Hamilton che ha ignorato l'ordine di scuderia?". Charles non ci è cascato, non sapendo come fossero andate effettivamente le cose: "Penso che sia complicato per la squadra – ha risposto – Mi metto anche nei panni di Lewis. Tutti sapevano che avevo un danno all'ala anteriore e c'era sempre il dubbio che non potessi continuare con lo stesso ritmo. Capisco che ci possa essere un po' di esitazione, ma è una situazione del tutto normale".