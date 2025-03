Igor Tudor ribalta la Juventus: ecco come giocherà (e con chi)

Che strano il destino degli allenatori. Pirlo bruciato da quella annata mentre Tudor realizza il suo sogno di allenare la Juventus che gli scorre nelle vene fin dal 1998, quando ci arrivò da giocatore per poi restarci per sette stagioni. Per questo ha accettato due mesi di contratto senza alcuna clausola di rinnovo automatico in caso di qualificazione in Champions League. Non è tipo da farsi questi problemi in generale e non li avrebbe di certo fatti alla Juventus.

L’annuncio arriva puntualmente di domenica, a borse chiuse, come da tradizione per le grandi mosse della Juventus . Esonerato Thiago Motta , benvenuto Igor Tudor . Oggi il nuovo allenatore terrà il suo primo allenamento da primo allenatore della vecchia Signora, non il primo in assoluto perché quattro anni fa frequentava quegli stessi campi da vice di Andrea Pirlo .

Tudor ha quasi firmato in bianco, concedendo alla società due opzioni. La prima è la possibilità di allungare il contratto fino al 2026. La seconda è di interromperlo un mese prima rispetto alla scadenza, cioè alla vigilia del Mondiale per Club. Nel sorpasso a Mancini è stato decisivo questo atteggiamento più che il passato interista - per non dire anti-juventino dell’ex ct.

C’è poi la questione tecnica o tattica che dir si voglia. Dovrebbe essere in primo piano, dovrebbe essere determinante nella scelta di una guida, ma in questo momento non lo è. Non può esserlo. Si è scelto un allenatore che voleva allenare la Juventus e che ha già dimostrato lo scorso anno alla Lazio di saper dare qualcosa in fretta. Nulla di più semplice. Coincidenza vuole che la Juventus sia stata progettata male per il gioco di Thiago Motta e quindi sembra essere progettata proprio per quello di Tudor, che ne è l’antitesi. Riflessivo, cervellotico, orizzontale il primo; diretto, sfrontato, verticale il secondo.

Ora è facile immaginare l’esaltazione di Tudor all’idea di allenare Bremer e Vlahovic considerando un famoso video in cui dice (a Castellanos) che il brasiliano è il difensore più forte al mondo e una famosa conferenza in cui dice che il serbo è più forte di Osimhen. Peccato che il difensore è ancora infortunato e quindi sia difficile ipotizzare un immediato passaggio alla difesa a tre, la preferita di Tudor. Però potrebbe anche forzare subito la rivoluzione contro il Genoa proprio per rompere nettamente con il passato.