Thiago Motta, sconcerto alla Juventus: "Come passava gli ultimi allenamenti"

Un clima surreale, quello nel quale Thiago Motta continuava ad allenare i suoi giocatori, facendo finta che tutto andasse bene quando in realtà la stagione si è rivelata un fallimento: l’eliminazione con i Psv, l’uscita in Coppa Italia contro l’Empoli e il quarto posto perso in campionato.

Così sono stati definiti proprio quegli allenamenti su La Repubblica, il quotidiano di John Elkann. L’allenatore è stato licenziato domenica pomeriggio, dopo una lunga riflessione da parte della società. Al suo posto oggi, lunedì 24 marzo, è arrivato Igor Tudor, che inizierà così la sua avventura in bianconero dopo aver fatto il secondo di Andrea Pirlo nella stagione 2020-21.