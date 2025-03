Musetti, "un tennis più fascinoso di Sinner": a Miami cambia il quadro

Ora che Jannik Sinner è forzatamente fermo per la squalifica di 3 mesi patteggiata con la Wada, a Tennis Mania, il programma di OA Sport in onda sull’omonimo canale YouTube, si fa il punto sugli altri italiani protagonisti in queste settimane nei principali tornei in giro per il mondo, in primis il Masters 1000 di Miami.

Guido Monaco, commentatore di Eurosport, non nasconde un po’ di delusione: “Siamo rimasti con un pizzico di amaro in bocca per quanto fatto da Sonego e da Arnaldi, che se la sono giocata alla pari contro avversari che si sono rivelati più forti, perché Fritz e Machac sono di un livello superiore. Ho seguito la partita di Berrettini. Gaston ha giocato molto bene, mentre Matteo ha litigato coi colpi per buona parte della partita, poi ha trovato il modo”.