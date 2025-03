Roma, Claudio Ranieri spiazza tutti: "Gasperini non sarà il prossimo allenatore"

"Potete escludere tutti i nomi che sono stati detti finora. Gasperini? Anche lui. Sarà un altro". Lo ha detto il tecnico della Roma, Claudio Ranieri, in conferenza stampa in vista del match di sabato con il Lecce, smentendo la possibilità che l'allenatore dell'Atalanta possa prendere il suo posto sulla panchina nella prossima stagione. "Sul nuovo allenatore avete tirato fuori tanti nomi. Ma i nomi di quelli di cui ho davvero parlato non sono ancora usciti. Questo mi fa sapere che stiamo sulla buona strada. La scadenza? Quando il presidente lo vorrà dire", ha aggiunto l'allenatore. "Io e Ghisolfi daremo una lista di papabili al presidente e lui sceglierà l'allenatore - ha spiegato Ranieri -. La piazza è importante, ma la piazza ama chi fa bene alla Roma. Può darsi che all'inizio non venga apprezzato il nome, anche se credo di sì, ma alla fine sono i fatti che contano: chi viene, sa che deve far bene e che la Roma deve arrivare in alto e che per i primi due mercati non potremo fare spese pazze. Se io restassi, perderemmo un anno. Non sono il futuro della Roma, chi viene dovrà esserlo. E prima arriva, meglio è", ha aggiunto.

Poi un altro indizio: "La piazza è importante, ma la piazza ama chi fa bene alla Roma. Può darsi che all'inizio non venga apprezzato il nome, anche se credo di sì, ma alla fine sono i fatti che contano: chi viene, sa che la Roma deve arrivare in alto e che per i primi due mercati non potremo fare spese pazze. Se io restassi, perderemmo un anno. Non sono il futuro della Roma, chi viene dovrà esserlo. E prima arriva, meglio è", ha aggiunto, chiudendo definitivamente alla possibilità di una permanenza per un'altra stagione. Il prescelto dovrà gestire in estate il recupero di Paulo Dybala, rientrato ieri a Roma dopo l'operazione per la lesione del tendine semitendinoso: "Per il crociato si aspettano sei mesi, in questo caso il crociato non c'entra, quindi dovrebbe servire meno tempo per il recupero, ma non possiamo definire una tempistica. Siamo fiduciosi, il ragazzo è contento di come è stato trattato", ha spiegato Ranieri che dovrà scegliere uno tra Baldanzi e Soulè al posto del fuoriclasse argentino: "Non c'è un favorito, guardo in allenamento chi mi fa vedere qualcosa in più".