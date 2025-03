Schumacher, la situazione precipita: "Non comunica più"

Di Michael Schumacher, delle sue condizioni si sa davvero poco. Lo stretto riserbo dei familiari lascia intendere quanto sia grave la situazione dopo quel maledetto incidente sulla neve. Ma adesso arrivano alcune indiscrezioni rivelate da Felix Gorner, un giornalista tedesco molto vicino al sette volte campione del mondo e ritenuto piuttosto attendibile. "È una persona bisognosa di cure, dipendente da chi lo assiste, che non riesce più a esprimersi attraverso il linguaggio, è una situazione molto triste" dice, come riportato dal Corriere della Sera. Di fatto la situazione è precipitata, Schumi non riesce più a comunicare.

E di fatto sono pochi coloro che possono avvicinarsi a Schumacher, chiarisce Felix Gorner, e si tratta di una cerchia di "massimo 20 persone". Una situazione che a suo dire è comprensibile e giusta "perché la famiglia è sempre stata totalmente protettiva nei confronti della sua vita privata e questo non cambierà", fa sapere sempre il cronista tedesco. E della difficoltà di linguaggio aveva già parlato il figlio Mick in un docu su Netflix: "Io e papà dovremo capirci in modo diverso". Una storia davvero triste. Schumacher, ricordiamolo, ha solo 55 anni.