Michael Schumacher, l'attacco di Jean Todt: "Speronato di proposito", polemica in F1

Team principal più importante della sua vita, uno dei pochi ad accedere a casa Schumacher per vedere le sue condizioni. Ora però le dichiarazioni di Jean Todt su Michael hanno lasciato riflettere. "Nel 1997 Michael speronò Villeneuve apposta. Gli costò il campionato, come nelle qualifiche di Monaco 2006, quando fece un testacoda di proposito”, ha recentemente affermato l'ex numero uno della Fia in un’intervista a High Performance.

Un intervento che ha avuto una eco particolare, per il legame tra Todt e Schumi. E che ha sorpreso soprattutto Willi Weber, figura chiave nella carriera del pilota tedesco come ex manager. Intervenuto sulla vicenda ai tedeschi di Express, non ha nascosto il proprio stupore: "Sono senza parole — dice — Perché mai dovrebbe dire una cosa del genere? E per di più considerando la difficile situazione di Michael". Weber ha respinto con decisione l’idea che quegli episodi fossero frutto di una strategia premeditata, interpretandoli invece come momenti estremi di una competizione ad altissima tensione. "Forse Todt vuole discolparsi a posteriori?”, ha chiesto polemico.