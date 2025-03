Igor Tudor, "litiga con tutti": chi getta un'ombra sull'allenatore della Juventus

È appena cominciata l'avventura di Igor Tudor alla guida della Vecchia Signora. Il tecnico croato è subentrato a Thiago Motta dopo che l'ex Bologna aveva quasi fallito tutti gli obiettivi stagionali che la dirigenza della Juventus si era prefissata per questa stagione. L'ultimo - il più importante -, la qualificazione nella prossima Champions League è però ancora alla portata dei bianconeri. Ma servono tante vittorie e un cambio di atteggiamento dei giocatori.

Ma c'è chi non vede di buon occhio il nuovo allenatore della Juventus. Stefano Agresti della Gazzetta dello Sport è intervenuto a Radio Radio per parlare di questo cambio in panchina della Vecchia Signora. Il giornalista ha evidenziato come quelli che sono emersi storicamente come spigoli caratteriali del diretto interessato potrebbero avere un impatto non positivo in casa Juventus.