Carlos Alcaraz? La clamorosa confessione della nonnina di 95 anni

Una delle più belle e speciali tifose di Carlos Alcaraz ha 95 anni ed è di Murcia. La stessa che nei passati giorni era presente al Murcia Tennis Club mentre il tennista si allenava in vista del torneo sulla terra rossa di Montecarlo.

Così, non ha perso l'occasione per stringergli la mano e scambiare qualche battuta. Per la donna una fortuna averlo vicino, a pochi metri. Alcaraz se ne è accorto ed è andato a salutarla sugli spalti, durante una piccola pausa durante l’allenamento. Sorrisi e tanta serenità, prima della partenza per Montecarlo il prossimo sabato, nel torneo dove lo scorso hanno ha trionfato Stefanos Tsitsipas.

Per l’occasione, nel Principato, Alcaraz spera di riuscire a portare la vittoria a casa. Il suo percorso, a Murcia, è stato animato dall'incontro della signora di 95 anni, che è stata accompagnata al tennis club da suo nipote per vedere in azione uno dei suoi sportivi preferiti.

A fine allenamento la donna, entusiasta ed emozionata, ha potuto tendere la mano al tennista dicendogli: "Ti guardo sempre la mattina presto e in qualsiasi orario giochi. Ho 95 anni e ti ho amato da quando hai cominciato". Alcaraz si è fermato a parlare con la signora e timidamente l'ha ringraziata per il sostegno dimostrato. Alla fine dell’allenamento hanno poi parlato di nuovo, prima di una foto finale che immortalasse il momento. Insomma, per Carlos un momento che rimarrà sicuramente nella sua memoria.