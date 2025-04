Carlo Ancelotti, clamoroso: fatto fuori? Rumors al Real

«Qualcosa si è rotto tra Ancelotti e i giocatori». La stampa spagnola mette sotto accusa il Real Madrid e Carlo Ancelotti dopo lo 0-3 in Champions in casa dell’Arsenal. E sul banco degli imputati finisce il rapporto nello spogliatoio tra tecnico e squadra. Su X è apparso un breve video nel quale si vede Ancelotti, durante il match, dare indicazioni tattiche a bordo campo a Camavinga e Bellingham. I due non sembrano essere molto convinti delle disposizioni del tecnico e, in particolare, Bellingham scuote visibilmente la testa in segno di dissenso per poi tornare in campo.

«Si è parlato molto questa stagione di una possibile rottura tra i giocatori, o alcuni di loro, e Carlo Ancelotti - scrive il quotidiano El Mundo - e, visto quanto accaduto all’Emirates, potrebbe essere vero». Per As, il Real «è ancora una volta sull’orlo dell’impossibile». Ancelotti non risponde alle critiche, per ora, ma crede che l’operazione rimonta sia complicata ma non impossibile confidando nel fatto che Real in passato ha già dimostrato di saper sfruttare l’effetto Santiago Bernabeu. Il suo futuro a Madrid, nonostante un contratto fino al 2026, però sembra in bilico. Se dovesse andare via a fine anno il presidente Perez potrebbe virare su Xabi Alonso.