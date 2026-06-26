Nico Paz resta al Como, dal Real Madrid altra beffa per l'Inter

Dura poche ore il sogno dell'Inter di arrivare a Nico Paz. Il trequartista argentino continuerà la sua crescita lontano dal Santiago Bernabéu, ma non uscirà dal mirino del Real Madrid. Lo scrive Marca, secondo cui il 21enne impegnato ai Mondiali con l'Argentina resterà al Como dopo che il club italiano e i giganti spagnoli hanno raggiunto un nuovo accordo per prolungare la sua permanenza in Serie A.

Questo accordo permette a mister Cesc Fabregas di trattenere uno dei suoi talenti più promettenti, consentendo al contempo al Real di mantenere il controllo su un giocatore che considera ancora una risorsa chiave per il futuro. La decisione arriva dopo alcune ore intense negli uffici del Bernabéu. Il Real aveva deciso di esercitare la clausola di riacquisto da 9 milioni di euro per Paz, un'opzione contrattuale che avrebbe permesso di riportare il giocatore a Madrid dopo la sua stagione di successo in Italia.

Tuttavia, la volontà del giocatore, il forte interesse del Como e gli ottimi rapporti tra i club hanno portato a un nuovo scenario: Nico non tornerà a Madrid e rimarrà sotto la guida di Fàbregas. Beffata ancora una volta l'Inter, come detto, che aveva provato a inserirsi nella trattativa in caso di ritorno di Paz a Madrid. Dopo Palestra, passato al Chelsea, i nerazzurri vedono sfumare un altro obiettivo dichiarato del loro mercato.

Nelle scorse ore, sempre dalla Spagna si era diffusa la voce di un asse caldissimo Real-Inter: le merengues sarebbero alla ricerca di un difensore centrale da consegnare a José Mourinho, e per questo motivo seguirebbero con interesse un profilo come Alessandro Bastoni, valutato da Marotta e Ausilio 70 milioni. Secondo As, era questa la chiave per permettere ai nerazzurri di arrivare a Paz.