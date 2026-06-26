Nico Paz, un affare complesso clamoroso: quanto può arrivare a costare

Il prossimo capitolo della vita calcistica di Nico Paz è iniziato ieri con un incipit piuttosto prevedibile. Da Madrid è risuonato, forte e definitivo come un corno norreno, il richiamo di casa Real, ridisegnando completamente le geografie del calciomercato estivo del Como. L’incontro tra i vertici dei due club a Valdebebas (sotto una inedita pioggia estiva) si è concluso con i madrileni ufficialmente intenzionati ad esercitare la clausola di recompra da 10 milioni di euro fissata entro la scadenza del 30 giugno, riprendendo il totale controllo del cartellino del 21enne argentino. Sfumano così, almeno parzialmente, i sogni romantici del club lariano di trattenere il più cristallino talento della nostra serie A alle condizioni attuali. Ora però, il destino di Paz è tutto da scrivere. Reduce dall’esordio mondiale con l’Albiceleste, rischia di finire al centro di una vera e propria asta internazionale. Il piano della Casa Blanca è tanto chiaro quanto strategico: il ragazzo non resterà alla corte di José Mourinho, che ha appena puntato sul blasone di Bernardo Silva per rinforzare il centrocampo, ma verrà utilizzato per fare cassa immediata. Il Real ha deciso di concedere al Como priorità fino a lunedì sull’acquisto del giocatore per 60 milioni, con l’aggiunta però di un ulteriore controriscatto futuro a favore dei Blancos stabilito a quota 80 milioni.

Una cifra onesta visti i prezzi folli che girano, che tuttavia spaventa comunque il Como per via dei rigidi paletti del Fair Play Finanziario, nonostante la forte volontà del calciatore che preferirebbe rimanere un altro anno sul Lario per giocare la Champions League. In questa pericolosa zona di faglia provano ad inserirsi gli altri. L’Inter su tutti, che ha dovuto incassare il doloroso sorpasso del Chelsea per Marco Palestra dell’Atalanta, valutato oltre 55 milioni, vedendo sfumare quello che era il prescelto per la fascia. Con quel budget inizialmente stanziato ancora intatto e la forte necessità di regalare a Christian Chivu un innesto di grandissima qualità sulla trequarti, Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno così provando ad approfittare di un eventuale tentennamento del Como, schierando come intermediario informale il vice-presidente nerazzurro Javier Zanetti, legato da una storica e profonda amicizia a Pablo Paz, padre del calciatore e suo ex compagno di nazionale con l’Argentina ai Mondiali del 1998. Sebbene i fili della diplomazia siano tesi, la strada per i campioni d’Italia non si preannuncia comunque spianata. Bisogna infatti fare i conti con le intenzioni delle big di Premier.