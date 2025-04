Igor Tudor gela tutti in tv: "Non è mai gentile"

Igor Tudor si gode i tre punti preziosissimi nelal crosa Champions della Juventus e il terzo posto in classifica. E così qualcuno adesso comincia già a fare i paragoni con Thiago Motta e a fine gara in tv arriva la domanda che mette in imbarazzo il tecnico bianconero: "Non mi piacciono paragoni con nessuno, soprattutto se parliamo dell'allenatore che è stato qua, non è mai gentile. Io alleno certe cose, poi…".

E così si butta a commentare la seconda marcatura dei bianconeri: "È stato un bellissimo gol, questo sì, con la collaborazione di tutti – ha poi virato Tudor – Abbiamo fatto due-tre allenamenti per sviluppare quelle cose sulle fasce che per me sono importanti, far arrivare vari concetti che aiutano i giocatori a trovarsi meglio, poi il gol è venuto proprio bello, perché c'è la connessione tra loro e poi la qualità è uscita alla fine".