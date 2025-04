Charles Leclerc, uno sfogo pesantissimo: "Dovevamo spingerlo ai box"

Una Ferrari migliore rispetto al passato, più vicina alle rivali nel passo ma ancora sofferente per bilanciamento, con un assetto da trovare. Quel che è certo è che la SF-25 si è avvicinata ai rivali e a Jeddah potrebbe andare meglio. Anche se il monegasco ha ammesso che “per ora non siamo abbastanza veloci — ha ammesso a caldo, manifestando ancora una volta profonda amarezza per come sono andate le cose —. E quando manca il passo puoi adottare qualsiasi strategia ma rischi essere comunque dalla parte del torto. Abbiamo dato tutto ma siamo finiti quarti, così è deludente”. Il monegasco si riferiva alla decisione di puntare nel finale sulle Hard rispetto alle Soft inserite sulla Mercedes di Russell. La scelta è arrivata dopo la Safety Car per il contatto tra Tsunoda e Sainz, che ha vanificato la strategia della Ferrari. Situazione contraria a quanto si è visto sulle medie, quando Leclerc aveva superato sia Gasly sia Norris, prima di venire superato nel finale dal britannico. Con le Hard la Rossa non si è accesa, patendo il surriscaldamento degli pneumatici per l'effetto negativo dell'aria sporca presa nella scia del pilota Mercedes. "Stavo iniziando a faticare un po' alle spalle di Russell, le mie gomme si stavano surriscaldando, quindi penso che avremmo potuto spingerlo a entrare ai box ma non ci siamo riusciti".

Hamilton sconcertante in Bahrein: "Non pensavo così male" Leclerc e Hamilton delusi nel post gara. Il monegasco: «La McLaren ha la macchina più completa, mi sono bat...

E ancora: Alla fine credo che sia stata anche una scelta giusta, considerato quello che avevamo — ha aggiunto Leclerc — Russell ce l'ha fatta con le soft… non credo che per noi sarebbe stato possibile. E penso che non avrebbe cambiato molto le cose. Abbiamo fatto il massimo ma il massimo non è abbastanza e non riusciamo a essere più veloci. Il degrado delle gomme altrui ci ha aiutati ma quando ci siamo ritrovati nelle stesse condizioni abbiamo faticato a tenere il ritmo giusto. E ovviamente in una situazione del genere qualsiasi strategia può sembrare sbagliata. Personalmente avrei puntato sulla sosta singola ma con la Safety Car la strategia a due soste è stata inevitabile".

Gp Bahrain, le pagelle: Piastri 10, Leclerc da 8 (triste) Le pagelle del Gp di Bahrain vinto da Oscar Piastri su McLaren. Quarto Charles Leclerc su Ferrari davanti all'altra ...