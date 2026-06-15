Libero logo
Mondiali 2026
Nicole Minetti
Andrea Sempio
Iran

Mondiali 2026, il capannello dei giocatori alla fine di Germania-Curaçao: tutti sconvolti

lunedì 15 giugno 2026
Mondiali 2026, il capannello dei giocatori alla fine di Germania-Curaçao: tutti sconvolti

2' di lettura

"In partita siamo rivali ma una volta terminata siamo tutti fratelli". Con queste parole Felix Nmecha ha spiegato quanto andato in scena dopo la partita Germania-Curaçao giocata ai Mondiali 2026. Ad avere la meglio, concludendo il match con un 7 a 1, i tedeschi. Questi ultimi, però, invece di festeggiare sono corsi dagli avversari e tutti insieme si sono abbracciati in cerchio. La scena e il video sono diventati subito virali con tantissimi utenti del web che hanno sottolineato la sensibilità che poche volte si vede in campo. 

Mondiali 2026, bufera sull'arbitro: "Gesto di supremazia bianca in mondovisione"

Ennesima bufera a Mondiali 2026. Durante la partita Germania-Curaçao - terminata con uno stratosferico 7 a 1 - sa...

"Abbiamo fatto una breve preghiera insieme perché crediamo che Gesù sia glorificato attraverso il gioco", sono state le parole di Nmecha che hanno contribuito ad alimentare l'attenzione intorno a quel comportamento abbastanza inusuale. Negli ultimi anni il centrocampista di origini nigeriane del Borussia Dortmund è diventato particolarmente noto per la sua testimonianza pubblica di fede cristiana e per il coinvolgimento nel movimento "Ballers in God", al quale aderiscono diversi atleti credenti.

Mondiali 2026, Bouaddi si prende la scena: chi è il talento del Marocco

La Federazione marocchina non si è crogiolata sul quarto posto conquistato ai Mondiali in Qatar, né si lod...

La stessa nazionale di calcio di Curaçao (The Blue Wave) ha una forte identità cristiana. Molti giocatori sono credenti praticanti e lo dimostrano apertamente: pregano insieme prima e dopo le partite. Cantano canti gospel/worship  durante gli allenamenti e in altre situazioni di gruppo.

tag
felix nmecha
germania
curacao
mondiali 2026

Contro l'Olanda Mondiali 2026, occhio al Ct del Giappone: cosa tira fuori, il "codice segreto"

Mondiali (e soldi) Mondiali 2026, la farsa di Gianni Infantino: cosa succede durante l'hydration break

Astro nascente Mondiali 2026, Bouaddi si prende la scena: chi è il talento del Marocco

ti potrebbero interessare

Milan, Amorim nuovo allenatore. Ecco anche direttore tecnico e ds: rivoluzione Cardinale

Milan, Amorim nuovo allenatore. Ecco anche direttore tecnico e ds: rivoluzione Cardinale

Milan, Cardinale e Ibrahimovic da Trump? La foto che fa imbestialire i tifosi

Milan, Cardinale e Ibrahimovic da Trump? La foto che fa imbestialire i tifosi

Lorenzo Pastuglia
Mondiali 2026, occhio al Ct del Giappone: cosa tira fuori, il "codice segreto"

Mondiali 2026, occhio al Ct del Giappone: cosa tira fuori, il "codice segreto"

Mondiali 2026, la farsa di Gianni Infantino: cosa succede durante l'hydration break

Mondiali 2026, la farsa di Gianni Infantino: cosa succede durante l'hydration break

Redazione