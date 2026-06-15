Mondiali 2026, il capannello dei giocatori alla fine di Germania-Curaçao: tutti sconvolti

"In partita siamo rivali ma una volta terminata siamo tutti fratelli". Con queste parole Felix Nmecha ha spiegato quanto andato in scena dopo la partita Germania-Curaçao giocata ai Mondiali 2026. Ad avere la meglio, concludendo il match con un 7 a 1, i tedeschi. Questi ultimi, però, invece di festeggiare sono corsi dagli avversari e tutti insieme si sono abbracciati in cerchio. La scena e il video sono diventati subito virali con tantissimi utenti del web che hanno sottolineato la sensibilità che poche volte si vede in campo.

Mondiali 2026, bufera sull'arbitro: "Gesto di supremazia bianca in mondovisione" Ennesima bufera a Mondiali 2026. Durante la partita Germania-Curaçao - terminata con uno stratosferico 7 a 1 - sa...

"Abbiamo fatto una breve preghiera insieme perché crediamo che Gesù sia glorificato attraverso il gioco", sono state le parole di Nmecha che hanno contribuito ad alimentare l'attenzione intorno a quel comportamento abbastanza inusuale. Negli ultimi anni il centrocampista di origini nigeriane del Borussia Dortmund è diventato particolarmente noto per la sua testimonianza pubblica di fede cristiana e per il coinvolgimento nel movimento "Ballers in God", al quale aderiscono diversi atleti credenti.

Mondiali 2026, Bouaddi si prende la scena: chi è il talento del Marocco La Federazione marocchina non si è crogiolata sul quarto posto conquistato ai Mondiali in Qatar, né si lod...