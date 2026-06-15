Mondiali 2026, occhio al Ct del Giappone: cosa tira fuori, il "codice segreto"

Ognuno ha la propria tecnica. Anche Hajime Moriyasu. Il CT del Giappone, nel match dei Mondiali 2026 pareggiato 2-2 contro l'Olanda, ha usato una strategia tutta sua. L'allenatore ha infatti utilizzato un'enorme lavagna con scritti sopra dei numeri di volta in volta diversi, corrispondenti a indicazioni diverse per i calciatori. Insomma, un ‘codice segreto' di istruzioni tattiche, note evidentemente al solo gruppo della nazionale giapponese e visibili anche da chi si trova dall'altra parte del campo, visto che i numeri sulla lavagna sono molto grandi.
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Ma non è tutto, perché successivamente la stessa lavagna è servita per indicare il tempo di recupero rimanente, in maniera chiara e continua: un vero e proprio countdow. Ma chi è Moriyasu? Il 57enne è uno dei commissari tecnici più longevi tra le grandi nazionali che partecipano al Mondiale 2026.
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Ex calciatore professionista, Moriyasu era un centrocampista che ha giocato a sua volta in nazionale (35 presenze). Poi da allenatore ha vinto tre campionati giapponesi con il Sanfrecce Hiroshima (2012, 2013 e 2015). Ha allenato anche la nazionale olimpica del Giappone, con cui ha ottenuto il quarto posto ai Giochi di Tokyo del 2021. Tra le altre cose è il primo CT nipponico a guidare la nazionale in due Mondiali consecutivi (2022 e 2026) e ha superato le 100 partite alla guida della selezione.
EL MÉTODO MORIYASU— TyC Sports (@TyCSports) June 14, 2026
En el marco del estreno mundialista en Dallas que terminó 2-2 ante Países Bajos, el entrenador de Japón realizó indicaciones con una pizarra. pic.twitter.com/HoJegKwy3n