Papa Francesco, "io me ne frego e gioco": chi sfregia il Santo Padre

Tutti fermi insomma… meno alcuni profeti del nulla, star di plastica di Twitch, Tik Tok e Instagram , organizzatori in Italia della Kings League , il torneo d i calcio a 7 nato in Spagna e portato alla ribalta in tutto il mondo da Gerard Piqué (ex-difensore del Barcelona , ndr) e Ibai Llanos .

Tutto il mondo piange per la morte improvvisa, sebbene seguita ad un lungo malore ai polmoni, di Jorge Bergoglio, Papa Francesco . Tutto il mondo dello sport si è unito al cordoglio e la FIGC , in una nota ufficiale ha spiegato che “d'intesa con tutte le componenti federali, sospende tutte le competizioni ufficiali in programma nella giornata di oggi (ieri, ndr), dalla Serie A ai Dilettanti ”. Tutto lo sport, quindi, ha voluto rispettare la scomparsa di un uomo così grande, che ha lottato fino alla fine per gli ultimi.

Presidente degli Stallions (di chi?), una delle squadre che partecipano alla Kings League, che ha espresso la scelta di non fermare le partite del torneo in modo molto poco rispettoso sui social: "La Kings League OGGi gioca, il lutto ecclesiastico in un paese laico me lo sbatto nei cog***i, c'è gente che prende impegni mesi prima per spostamenti, vitto e alloggio. La morte del Papa è una notizia triste, ma ho più a cuore chi si fa un mazzo tanto per stare dietro a una lega sottopaga pure. Ci vediamo oggi. Non girano i soldi della Serie A, ne tantomeno B o C qua, non ci si può permettere di fare quello che fanno le grandi società".

Questo professore di futilità non è il solo, però, perché con lui c’è anche tal ManuuXO, altro streamer con grande seguito e presidente dei Gear7 FC, che invece ha parlato tramite il suo profilo ufficiale su X: "La Kings oggi si gioca e questa è la dimostrazione che le nuove generazioni agiscono con logica e buon senso, a differenza dei boomeroni ca***asotto schiavi di loro stessi prima che del Vaticano. Possiamo definire ridicola comunque la sospensione della serie A per la morte del Papa?". I profeti del nulla hanno parlato.