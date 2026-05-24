Oikonomou, l'ex Serie A rischia la vita: tragico incidente in moto

Sta rischiando la vita, Marios Oikonomou. Il 34enne ex difensore greco, che in Italia ha militato tra le altre squadre con Bologna e Sampdoria, è rimasto vittima di un gravissimo incidente stradale a Giannina, in Grecia. Mentre viaggiava sulla sua motocicletta, il giocatore ritiratosi nel 2024 si è schiantato contro un'auto che stava facendo una inversione di marcia riportando gravi lesioni alla testa.

Ora Oikonomou versa "in condizioni estremamente critiche" e "sta lottando per la vita", riferiscono i media greci. Oikonomou in carriera vanta 6 presenze nella Nazionale ellenica, 48 partite in Serie A e 32 in Serie B vestendo le maglie di Cagliari, Bologna, Spal, Bari e Sampdoria.

Immediatamente soccorso, il 34enne è stato trasportato all'Ospedale Universitario di Giannina e sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza di craniectomia decompressiva e quindi ricoverato in terapia intensiva in condizioni molto critiche. Le prime 48 ore sono considerate decisive per le sue sorti: oggi sarà sottoposto a una risonanza magnetica.

I media locali riportano le testimonianze di residenti e automobilisti di passaggio che confermano la pericolosità della strada. Oikonomou si è schiantato davanti a un ospedale, l'"Hatzikosta". Un medico che vi lavora, il chirurgo Philippos Siakas, appena pochi giorni fa aveva denunciato su Facebook proprio i pericoli per l'ingresso e l'uscita dei veicoli ricordando i numero incidenti già avvenuti in quel tratto di strada.