Arnaldi batte anche Tiafoe: il punto che fa impazzire Madrid

Non c'è più Matteo Berrettini, che ha dato forfait "per non rischiare di non poter giocare agli Internazionali di Roma", ma al Mutua Open di Madrid ha tenere alta la bandiera italiana c'è sempre Matteo Arnaldi, in attesa che Lorenzo Musetti torni in campo. Al torneo di tennis Masters 1000: l'azzurro, che al primo turno aveva battuto Novak Djokovic, accede ai quarti dopo aver superato agli ottavi l'americano Frances Tiafoe, n.17 del mondo e 16 del tabellone, in due set, col punteggio di 6-3 7-5. Il 24enne sanremese nei quarti se la vedrà con uno tra Jack Draper e Tommy Paul.

"Sono felice di aver vinto, perché Tiafoe è sempre un avversario duro e a Wimbledon mi aveva battuto nonostante fossi avanti di due set. Ho giocato bene, soprattutto sulle palle break. Il match è girato su quei momenti - ha commentato a caldo un Arnaldi giustamente soddisfatto -. Ho perso il servizio al momento di chiudere, ma poi ce l'ho fatta di nuovo e ho chiuso: l'ultimo game è stato il riassunto del match". "Due anni fa qui avevo battuto Casper Ruud, perdendo al turno successivo. Pochi giorni fa ho battuto Djokovic e non volevo finisse allo stesso modo, questa volta l'ho gestita molto bene, e battere Novak dà una motivazione ulteriore per andare avanti", ha concluso Arnaldi, attualmente numero 44 al mondo.