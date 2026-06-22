Eloy Room, impresa mondiale: una leggenda in 15 parate

È un grande classico che i portieri delle piccole Nazionali diventino i supereroi dei Mondiali. Vengono subissati di tiri dai grandi campioni e, non appena ne parano una manciata, entrano in trance agonistica, in quello che i padroni di casa americani chiamano “la zona”, ovvero uno stato di totale immersione e connessione con l'attività che si sta svolgendo. Quando un atleta è in questo flusso, agisce in modo istintivo e fluido: il tempo sembra rallentare, la concentrazione è assoluta e le prestazioni raggiungono il massimo potenziale. È capitato al 40enne Vozinha di Capo Verde nello 0-0 contro la Spagna. È ricapitato al 37enne Eloy Room, portiere di Curaçao che ha imposto lo 0-0 all’Ecuador. Ma se nel caso di Vozinha l’eroismo era più nel personaggio e nell’avversaria che non nella prestazione, in quello di Room c'è solo mestiere: sono infatti 15 le parate compiute contro l’Ecuador ed è il numero più alto mai registrato ai Mondiali in una partita senza supplementari. Una in più e avrebbe eguagliato il record di Tim Howard in Belgio-Usa dei Mondiali 2014 che arrivò a 16 con i supplementari.

Non va misurata solo la quantità di interventi (praticamente una ogni 6 minuti di gioco), ma anche la qualità. E quella del portiere del Miami Fc (non l’Inter Miami di Messi ma l'altro che gioca in serie B americana) e della nazionale curazaiana contro l’Ecuador è alta, molto alta, se è vero che i gol attesi (xG) evitati sono stati oltre 3 (3.12 perla precisione). Eroe per caso? Niente affatto. Room è un portiere di categoria che ha passato tutta la carriera in Europa, d’altronde è olandese e rappresenta Curaçao dal 2015 per via delle origini paterne. Non è un giocatore improvvisato come siamo soliti pensare quelli delle piccole Nazionali che, in realtà, muovono uno scouting strutturato verso i “nati in Europa”. Tra Vitesse, Go Ahead Eagles e Psv, si è fatto valere, e solo perché non ha giocato nella stagione 2024/25 con il Bruges è andato a cercare fortuna negli States. Nei sei mesi che ha passato da svincolato prima del trasferimento in Florida ha lavorato con un preparatore atletico e un allenatore dei portieri pagati di tasca sua. In abbinamento, tanto padel perché «allena i riflessi e il cardio». Room non è nuovo a prestazioni del genere. Tre anni fa, dopo un’amichevole tra Curaçao e Argentina, Messi si congratulò con lui: senza tutte quelle prodezze, sarebbe finita molto peggio che 7-0 per l’Argentina.