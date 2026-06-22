Meloni, il bagno di folla e la risposta a Trump: macché consensi in calo

Lungo il percorso della sfilata ci sono i Tricolori. Quando appare Giorgia Meloni, i friulani dietro le transenne lo agitano e chiamano la premier: «Giorgia! Giorgia! Grande Giorgia! Brava!». La folla la saluta, applaude. Anche dai balconi. Lei sorride, ringrazia, saluta e manda baci: «Buongiorno! Grazie! Ciao!». Qualcuno riesce a stringerle la mano, qualcun altro la bacia, gli smartphone sono tutti per lei. E Giorgia non si nega mai: «Daje!». È una domenica diversa questa per la presidente del Consiglio, che a sorpresa raggiunge Gemona del Friuli, in provincia di Udine, per partecipare al raduno nazionale del terzo reggimento dell’Associazione nazionale alpini, che da venerdì si è riunito nel nome del ricordo del terremoto del 1976 (più di 30mila i partecipanti). Un blitz comunicato da Palazzo Chigi mentre Meloni è già in viaggio, attesa dal ministro dei Rapporti con il Parlamento, il friulano Luca Ciriani, uno dei componenti del governo che ha già annunciato- a mezzo stampa- il suo forfait al ricevimento del 2 luglio a Villa Taverna, residenza dell’ambasciatore americano a Roma: «Non ci vado, ci sono sempre stato, ma questa volta non c’è nulla da festeggiare».

La domenica di Meloni è diversa e non perché è il solstizio d’estate. È diversa perché arriva alla fine del durissimo botta e risposta con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. La consegna della premier è chiara: pubblicamente la questione è chiusa, come ha scritto lei stessa nel post di controreplica al tycoon: «Non tornerò sull’argomento». Il solco con gli Stati Uniti non può allargarsi ulteriormente. Ma lo scontro con il numero uno della Casa Bianca non è stato indolore e se ne coglie traccia nelle dichiarazioni che Meloni rende per spiegare i motivi del “blitz” a Gemona, dove pure era già stata lo scorso 6 maggio insieme al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, quando la cittadina aveva ricordato i cinquant’anni dal sisma.

LA VISITA PRECEDENTE «Non era tanto che ero passata da queste parti», ricorda, «ma ero passata per un’altra ragione». Stavolta, appunto, è diverso. «Ho pensato che fosse doveroso. Diciamo che avevo bisogno di un po’ di sano orgoglio nazionale e, se non si trova qui, non so dove altro si potrebbe trovare». Un passaggio che è difficile non collegare alle polemiche di questi giorni, con Trump che ha insinuato sul presunto calo di popolarità della premier italiana, a dire di The Donald movente della richiesta di avere una foto con lui al G7 in Francia.

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Basta dare un’occhiata alle immagini che la stessa presidente del Consiglio posta sui social dopo aver lasciato il Friuli, per rendersi conto di quanto sia ancora alto il gradimento della premier. Non solo: quel riferimento all’«orgoglio nazionale» è anche un modo per ribadire, indirettamente, quanto detto a Trump due giorni fa, ovvero che l’Italia «resta una nazione sovrana».

Meloni lascia il Friuli in tarda mattinata. Prima, però, consegna al presidente dell’Associazione nazionale alpini, Sebastiano Favero, l’onorificenza di cavaliere di gran croce dell’ordine al merito della repubblica italiana. Le penne nere, oltre agli incoraggiamenti e agli applausi, le regalano una t-shirt con raffigurato il cappello alpino e la scritta “il Friuli ringrazia e non dimentica: 1976-2026”, il motto della ricostruzione. La premier dal palco mostra orgogliosa la maglietta.

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