Elly Schlein, clamoroso "no" ai partigiani: un 25 Aprile senza precedenti

La distanza non è solo geografica. È politica, quasi identitaria. E il 25 aprile, come ogni anno, diventa il palcoscenico perfetto per misurarla. Nel campo progressista, che sogna di presentarsi unito come alternativa di governo, la realtà racconta altro: “marciare divisi, per colpire uniti”. Sempre che ci riescano. C’è chi sceglie la piazza e chi il rito istituzionale. I leader di AVS, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, non cambiano copione: un giorno della liberazione “militante”, in corteo con l’ANPI a Milano. Bandiera, slogan, identità. Dall’altra parte, Elly Schlein e Giuseppe Conte cambiano registro. Più istituzionali, più “governativi”. Dal Nazareno lo dicono chiaro: “Non ci risulta” che Schlein sarà al corteo milanese. Una prima volta che pesa. Negli anni scorsi era lì, con fazzoletto rosso e striscione del “partito nazionale della Resistenza”. Stavolta no. La leader dem sceglie Sant'Anna di Stazzema, luogo simbolo della strage nazista del 1944. Corona d’alloro, commemorazione, istituzioni.

Dl Sicurezza, sì alla Camera. E Conte fa la pagliacciata: "Vi consiglio una lettura" Disco verde in Aula alla Camera alla fiducia posta dal governo sul Dl Sicurezza. I Sì sono stati 203; 117 i no; t...

Un cambio di passo che sa di prova generale da premier. Giuseppe Conte non è da meno. Dopo anni a Roma – dalle Fosse Ardeatine al Museo della Liberazione – vira su Napoli. Qui, nel regno del fedelissimo Roberto Fico e insieme al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, renderà omaggio a Salvo D'Acquisto, carabiniere italiano che nel 1943 perse la vita per salvare 22 civili innocenti dalla fucilazione nazista e figura cara anche al centrodestra. Forza Italia, addirittura, ha deciso di inserirlo nel suo Pantheon "valoriale".

Il generale Vannacci fa impazzire la sinistra: "Come festeggio il 25 Aprile?" "Il 25 aprile io festeggio San Marco, quando la Liberazione diventerà una festa unitaria che unisce tutti gl...