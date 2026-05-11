Jannik Sinner, clamoroso Casper Ruud: "Se rendi il tennis quasi robotico..."

Jannik Sinner continua a vincere e, agli Internazionali d’Italia, va a caccia di un altro traguardo che fino a poco tempo fa sembrava impensabile: il sesto Masters 1000 consecutivo. Un dominio che sta impressionando colleghi e addetti ai lavori, anche se non manca chi prova a ridurre tutto a una presunta "freddezza" da robot. A respingere questa etichetta è Casper Ruud, uno che Sinner lo conosce bene e che non nasconde la propria ammirazione.

Il norvegese, intervistato da Ziggo Sport alla vigilia della sfida con Lorenzo Musetti, ha ricordato il livello già mostrato dall’azzurro un anno fa al Foro Italico: "Ho giocato contro di lui qui a Roma e già in quel momento pensavo che stesse giocando a un livello pazzesco e lo ha confermato anche quest'anno, lo abbiamo visto nella finale di Madrid”. Ruud si è poi soffermato su uno dei luoghi comuni più ricorrenti, quello che dipinge Sinner come una macchina perfetta. "Vedo tante gente dire che lui è un robot — ha proseguito — ma se sai quanto è difficile giocare a tennis e riesci a renderlo quasi robotico dimostri solo quanto sei bravo. Dovrebbe essere un complimento far sembrare questo sport così semplice, ma non è affatto così”.