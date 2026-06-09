Immigrati, lo schiaffo di Leone a Sanchez: come lo affonda

La dignità della persona al centro delle politiche di ogni governo sui migranti. Così papa Leone XIV nell’incontro con i parlamentari spagnoli ribadisce la linea della Chiesa: rispetto e accoglienza sì, ma accanto la diritto di uomini e donne a non lasciare la loro terra. Non si tratta di una mera questione numerica e neanche di una questione ideologica: «La situazione dei migranti e dei rifugiati richiede una risposta che vada oltre la semplice gestione di flussi». Prevost indica anche le strade percorribili: «Da qui nasce una duplice esigenza di giustizia sociale: offrire vie sicure e legali, un’accoglienza rispettosa e reali possibilità di integrazione; e promuovere, al tempo stesso, il diritto di rimanere nella propria terra, operando affinché nessuno debba abbandonare la propria casa per mancanza di pace, di sicurezza odi condizioni di vita dignitose, per le disuguaglianze economiche e gli effetti della crisi climatica».

Parlando alle Cortes il Papa si riallaccia dunque a uno dei principi cardine che hanno guidato le politiche migratorie del governo Meloni: fare dell’Africa un attore strategico nelle dinamiche economiche globali e non più una terra da sfruttare per dare concretezza allo slogan “aiutiamoli a casa loro” con il Piano Mattei (21 i progetti in corso di realizzazione). Sui migranti papa Leone ha adottato una prospettive di ampio respiro, concreta e realistica, che aveva di recente ispirato il suo discorso in Camerun lo scorso aprile (non a caso per nulla enfatizzato dai media progressisti) e che ha ricordato inoltre il pragmatismo di Bergoglio quando nel 2017 parlò del tema osservando che la sola solidarietà non poteva essere sufficiente: «Il problema dei migranti - disse all’epoca papa Francesco ai giornalisti sull’aereo chelo riportava a Roma dalla Colombia - riguarda per prima cosa un cuore aperto, sempre, per l’accoglienza. Ma un governo deve gestire il problema migranti con la virtù propria del governante, cioè con prudenza. Cosa significa? Primo, chiedersi quanto posto ci sia; secondo, non solo riceverli ma integrarli; terzo, prendere coscienza di questi “lager” nel deserto e delle loro condizioni umane».