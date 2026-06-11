Milano, la trappola del tunisino: dove stupra la ex collega di lavoro

Ancora un caso di violenza sessuale nel capoluogo lombardo. La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano V Dipartimento, ha eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti di un cittadino tunisino di 26 anni, irregolare sul territorio nazionale, gravemente indiziato del reato di violenza sessuale ai danni di una giovane donna straniera residente sempre a Milano, ex collega di lavoro.
L'attività di indagine, condotta dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Milano, ha preso il via a seguito di una querela presentata dalla donna vittima dell'aggressione, avvenuta il 14 aprile scorso in un'area pedonale della zona Nord del capoluogo lombardo.
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In particolare, dagli accertamenti è emerso che, dopo che i due, ex colleghi, si erano accordati per incontrarsi per motivi lavorativi, l'uomo di origini tunisine ha condotto la donna in un luogo isolato nei pressi di un garage. Subito dopo ha colpito l'ex collega più volte con schiaffi sul viso e sul collo e calci alla gamba e alle braccia. Infine l'ha minacciata, scaraventandola poi a terra per costringerla a subire atti sessuali. Nelle prossime ore sarà fissato l'interrogatorio di garanzia per il 26enne tunisino.