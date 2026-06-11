Milano, la trappola del tunisino: dove stupra la ex collega di lavoro

In particolare, dagli accertamenti è emerso che, dopo che i due, ex colleghi, si erano accordati per incontrarsi per motivi lavorativi, l'uomo di origini tunisine ha condotto la donna in un luogo isolato nei pressi di un garage. Subito dopo ha colpito l'ex collega più volte con schiaffi sul viso e sul collo e calci alla gamba e alle braccia. Infine l'ha minacciata, scaraventandola poi a terra per costringerla a subire atti sessuali. Nelle prossime ore sarà fissato l'interrogatorio di garanzia per il 26enne tunisino.