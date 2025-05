Antonio Conte, "ma ora...": De Laurentiis lo sfida, gelo alla festa

Dal Maradona all’isola d’Ischia per Aurelio De Laurentiis, che ha festeggiato così nel migliore dei modi il suo 76esimo compleanno. Con uno Scudetto, il quarto e più inaspettato della storia partenopea. Grandi feste tra venerdì e sabato notte, con tutta la famiglia De Laurentiis sull’isola per festeggiare Aurelio. Con loro tutta la squadra e non poteva mancare anche l’allenatore Antonio Conte.

A oggi con un piede e mezzo fuori dal Napoli. Il presidente del Napoli sa che il richiamo di casa per Conte è troppo forte, la Juve lo aspetta. Gli sarà grato per sempre il presidente e un suo labiale intercettato sul prato del Maradona infatti lo ha colto nel momento di pura stima per il leccese: “Sei stato bravo, senza di te non ci sarebbe mai stata questa possibilità”.

Antonio Conte a Ischia, per il compleanno di De Laurentiis: la festa, questa sera, a “L’Isola” di Lacco Ameno. Il tecnico è in compagnia della moglie.



A Ischia, poi, ADL avrebbe ribadito il timore di perdere il suo condottiero e, nel bel mezzo della festa, gli avrebbe detto: “Grande mister, ma ora andrai mica alla Juve? Antonio, noi più che volerti bene non possiamo”. Anche nel post-gara con il Cagliari, il numero uno azzurro aveva fatto capire che l’aria di divorzio si faceva sentire: “Se il suo richiamo fosse da qualche altra parte, io lo pregherò di rimanere ma di certo non voglio costringere mai nessuno. Gli allenatori hanno una loro personalità che va rispettata e non bisogna mai obbligarli anche se esistono contratti di ferro. Se uno vuole mettersi a disposizione come lui ha fatto quest'anno è il benvenuto, siamo tutti pronti a seguirlo come un condottiero e mi farebbe molto piacere se lui il prossimo anno si cimentasse con la Champions”.