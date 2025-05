Jasmine Paolini, i dubbi dopo aver battuto la Tomljanovic: "Vedremo la prossima"

Avanti tutta. Jasmine Paolini prosegue con decisione il suo cammino al Roland Garros 2025. La numero 4 del mondo ha superato il secondo turno battendo l’australiana Ajla Tomljanovic, oggi numero 71 del ranking Wta, con un netto e convincente 6-3 6-3 in un’ora e 23 minuti di gioco.

Sotto il tetto chiuso del Philippe-Chatrier a causa della pioggia, l’azzurra non ha espresso il suo tennis migliore per tutta la durata dell’incontro, ma è riuscita a trovare i colpi giusti nei momenti chiave, confermando la sua solidità mentale e tecnica. Per lei ora l’accesso al terzo turno, dove affronterà la vincente del match tra la russa Anastasia Potapova e l’ucraina Daria Starodubtseva.