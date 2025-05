Psg-Inter, da cosa è ossessionato Calhanoglu: voci sinistre

Nonostante i 31 anni e qualche acciacco in stagione, per un giocatore che comincia a segnare numeri alti, con gli impegni del club oltre a quelli della nazionale, Hakan è ancora decisivo in mezzo al campo, e Simone Inzaghi non dice mai “no” al suo faro. Sabato sarà in mezzo al campo nello stesso stadio dove quest’anno avrebbe potuto giocare, come ricordato su Il Giorno.

Il turco giocherà e non ha dalla sua nessun contrattempo che lo possa fermare. Per quelli passati c’è stato invece Asllani a sostituirlo in mezzo al campo, apparso ancora un po’ distante per letture e leadership nei momenti chiave, oppure ha piazzato in mezzo uno tra Barella (vedi il finale di partita a Barcellona) e Zielinski. Non è al massimo della condizione Calhanoglu, ma sarà pronto a dare battaglia per la quarta Champions nerazzurra, quasi una ossessione che va conquistata, dopo la delusione di due anni fa a Istanbul.