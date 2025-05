Milan-Allegri, c'è l'accordo! Ecco come cambia il mercato

C'è l'accordo: Massimiliano Allegri torna al Milan. Il tecnico livornese firmerà un triennale con i rossoneri da circa 5 milioni di euro a stagione: un ritorno, per Max, al club con cui aveva vinto il primo dei suoi sei scudetti in carriera da allenatore nel 2011 (gli altri 5 sono arrivati alla guida della Juventus tra 2015 e 2019) prima di venire esonerato nel 2014. Una accelerazione improvvisa, dopo settimane di rumors e voci incontrollate intorno alla panchina del Diavolo. A imprimere la svolta l'intervento del nuovo direttore sportivo Igli Tare, che aveva de sempre Allegri come primo nome nella sua personale agenda. Il club, reduce da una stagione terrificante, ha deciso di investire la somma che lo scorso anno aveva "risparmiato" su Antonio Conte: Allegri guadagna da solo quanto sono stati pagati lo scorso anno Paulo Fonseca (2,5 milioni) e Sergio Conceicao (1 milione). Scelta eloquente e obbligata: meglio l'usato sicuro di una nuova scommessa. La stagione appena conclusa non ha portato con sé solo l'ottavo posto in campionato, con l'esclusione dalle prossime competizioni europee, ma è stata condita dai tremendi fallimenti su tutti i livelli: in Champions League fuori ai playoff contro il modesto Feyenoord, dopo aver buttato alle ortiche una qualificazione diretta alla fase a eliminazione che sembrava praticamente fatta. In Coppa Italia, sconfitta a tratti sconcertante contro il Bologna nella finale dell'Olimpico. E ancora: dirigenza in preda a crisi di identità e confusione perenne, spogliatoio disastrato tra rinnovi di contratto, panchine punitive e rivolte in campo, tifosi ormai completamente scollati dalla squadra e sul piede di guerra.

Serviva un normalizzatore, più che un nuovo "profeta". Un tecnico capace di fare da parafulmine, rassicurare, indicare una via sicura. Se Allegri basterà per riportare il Milan a livelli di lotta-scudetto, molto dipenderà anche dalla campagna acquisti che Gerry Cardinale, RedBird e Giorgio Furlani gli concederanno. Di sicuro, una delle condizioni poste da Max è la conferma dei giocatori più talentuosi, a partire da Tijani Reijnders che sembra ancora oggi sulla via del Manchester City. In quest'ottica, riprende quota anche la conferma di giocatori come Maignan, Tomori, Theo Hernandez, Rafa Leao o Pulisic, tutti per vari motivi sulla lista dei possibili partenti. Il ragionamento, però, è anche facilmente ribaltabile: al Milan conviene puntare tutto su Allegri, ma allo stesso tempo per Allegri conviene puntare tutto sul Milan perché, banalmente, fare peggio degli ultimi mesi è francamente impossibile. In altre piazza prestigiose, invece, sarebbe valso il contrario.

