Milan, Reijnders al City: quasi fatta. Allegri, è subito incubo

In attesa dell'annuncio di Massimiliano Allegri, il Milan piazza già il primo colpo in uscita di questa sessione di mercato estivo. Si tratta del giocatore migliore della passata stagione. Il perno del centrocampo rossonero e, in un certo senso, anche dell'attacco. Alla fine il Diavolo ha ceduto alla tentazione inglese. Il Manchester City è riuscito ad assicurarsi le prestazioni di Tijani Reijnders offrendo ai rossoneri una cifra attorno ai 70 milioni di euro, bonus esclusi.

Come riporta Sportmediaset, il Manchester City vorrebbe Reijnders già per il Mondiale per Club e questa accelerata consentirà alla squadra di Pep Guardiola di averlo a disposizione per la trasferta negli Stati Uniti costringendo però il Milan a muoversi sul mercato, alla ricerca di un nuovo regista a centrocampo. Ma a questo punto la palla passa a Max Allegri: sarà lui ad avere l'ultima parola.