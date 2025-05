Sinner deriso anche dal suo allenatore: "Forza Luigi", sconcerto a Parigi

Nell’immagine di Sinner si vede lui e Luigi , il fratello di Super Mario , protagonista di un famosissimo videogioco Super Mario Bros. Un'immagine tutt'altro che casuale, riferita proprio al completino di Jannik. Non per via del suo sponsor (la Nike ), ma per i colori: maglia verde, colletto bianco e pantaloni blu, con cappello, hanno fatto impazzire i social. I tifosi, sin dalla prima sfida di Parigi, hanno abbinato a Sinner il nome di Luigi, il fratello di Super Mario. Pure Cahill ha fatto la stessa cosa, postando le foto dei due, e aggiungendo in italiano: "Forza Luigi", con a corredo un'emoji di un radioso sorriso.

Intanto giovedì, dopo il match vinto contro Richard Gasquet, l’altoatesino di 23 anni si è dimostrato il signore che è, omaggiando a suo modo il rivale che ha detto addio alla racchetta: "È molto speciale per me essere qua — le parole del numero uno al mondo — Ho affrontato Richard l'anno scorso su questo campo e sapevo che sarebbe stata dura. Grazie al pubblico per essere stato leale con me durante tutta la partita, sapevo cosa c'era in ballo per voi oggi…". E al rivale che ha annunciato il ritiro dedica parole sincere: "Per me è difficile parlare adesso. Hai fatto una grande carriera, congratulazioni per tutto e più ancora per la persona che sei".