Jannik Sinner sconvolto dal giornalista: "Mi scuso per la domanda, ma...

" Mi scuso in anticipo per farti questa domanda , ma devo proprio – ha premesso un giornalista – molte persone vengono alle tue partite vestite da carote, tu hai un logo che è una volpe. Preferiresti che magari in futuro venissero alle tue partite vestiti da volpe o va bene con le carote? ".

Lasciatosi alle spalle il brutto periodo inerente al caso Clostebol, Jannik Sinner è tornato a viversi la sua vita con leggerezza. Ciò lo si evince dalle sue prestazioni in campo, ma anche dal clima spensierato in conferenza stampa. Al momento, il numero uno al mondo sta disputando i Roland Garros a Prigi, uno dei quattro grandi Slam del circuito. E, subito dopo la vittoria contro Richard Gasquet, il numero uno al mondo è stato costretto a rispondere a una domanda molto particolare.

Sinner è scoppiato a ridere, ma poi ha soddisfatto la curiosità del cronista: "È comunque arancione… qualsiasi cosa, voglio dire… sono solo tifosi, è bello averli e ognuno è diverso. Questa cosa delle carote è iniziata ai tempi a Vienna, il mio logo è uscito un po' più tardi, che è il logo della volpe, quindi… forse le carote sono un po' più facili da trovare, credo. Se mi piace? Ah, è carino. Ma io in campo non guardo molto intorno, cerco di rimanere concentrato. Non conto quanti tifosi ho lì, quindi… ma no, penso che sia bello, è qualcosa che piace anche alla gente… quindi sanno un po' per chi stanno tifando, quindi, sì, è bello avere una base di tifosi".