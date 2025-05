Jannik Sinner condannato da Panichi: a cosa lo costringe

Un momento di leggerezza e spirito di squadra si trasforma in una “pena” forzata, ma soprattutto fisica, per Jannik Sinner e per il suo entourage. Siamo al Roland Garros, dove il team del numero uno al mondo si concede una pausa dall’allenamento tradizionale, ma il risultato è spiazzante: tutti giù a fare flessioni, compresi il coach Simone Vagnozzi e il fisioterapista Ulises Badio.

A innescare il siparietto è Marco Panichi, preparatore atletico del tea, che si improvvisa bomber durante una sfida di palleggi dal sapore calcistico. Il video, pubblicato dai profili social ufficiali del torneo parigino, immortala l’impresa: Panichi riceve il pallone e, con un colpo di testa preciso al millimetro, lo infila in un cesto trasformato in canestro. Un gesto da fuoriclasse che, però, si traduce in “punizione” per i compagni.

Sinner osserva incredulo, mentre Vagnozzi si copre il volto con la mano. Panichi, invece, si produce in un’esultanza divertita e compiaciuta, consapevole di aver alzato la posta in gioco. L’ordine arriva puntuale: “Forza, via, pompare! Fateli bene!”. Nessuno si sottrae, neppure il numero uno del ranking mondiale.

