Jannik Sinner, Lehecka vince un game? E il pubblico... robe mai viste

Ormai alcune partite di Jannik Sinner sembrano quasi dei semplici match di esibizione. Nonostante lo stop forzato dopo il caso Clostebol, il numero uno al mondo è tornato a essere inarrestabile, ingiocabile, fenomenale. Lo si era già compreso agli Internazionali di Roma. Soprattutto nel match contro Holger Rune, che a dirla tutta non sarebbe neanche l'ultimo arrivato. In quell'occasione l'azzurro travolse il norvegese. Tanto che, al primo game conquistato dall'avversario, esultò come se avesse vinto la partita. E il pubblico accompagnò la sua commedia con tanto di applausi e incitamenti.

È successo di nuovo. Questa volta al Roland Garros di Parigi contro il ceco Lehecka. Primo set dominato dall'azzurro, vinto 6 a 0. Stesso discorso per il secondo, salvo il penultimo game che è andato all'avversario. Così il ceco si è lasciato andare a un'esultanza molto particolare, con il pubblico che si è esibito in una standing ovation un po' tragicomica. Lui è stato al gioco e ha ricambiato con un sorriso.

La reazione del pubblico parigino quando sotto 0-6, 0-5 #Lehecka conquista il primo game contro #Sinner!

Sembra di rivedere i 92 minuti di applausi a Fantozzi in occasione della Corazzata Kotiomkin!!! #RolandGarros @janniksin pic.twitter.com/lDzPmIzWwG — OK Tennis (@oktennis) May 31, 2025