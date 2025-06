Jannik Sinner ai quarti, Rublev ko in tre set: il colpo con cui l'ha fatto fuori

Prosegue senza intoppi il cammino di Jannik Sinner al Roland Garros, secondo Slam stagionale in corso sui campi in terra battuta di Parigi. L'azzurro ha battuto agevolmente, in due ore di gioco, il russo Andrej Rublev, numero 15 del ranking Atp, con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-4. Ai quarti il numero uno al mondo affronterà il kazako Alexander Bublik, capace di eliminare in quattro set il numero 5 della classifica mondiale Jack Draper.

"Sono molto felice di questa vittoria, ci conosciamo molto bene con Andrey. Ci siamo affrontati tante volte, entrambi abbiamo provato a cambiare qualcosa nelle nostre strategie. Poi le partite al meglio dei cinque set possono cambiare velocemente. Sono davvero felice di aver chiuso in tre set - ha detto Sinner dopo la partita -. Ma non sono così tranquillo, dentro di me quando gioco c'è una tempesta. Il tennis però è uno sport molto mentale per cui cerchi di non mostrare le tue difficoltà. Io osservo spesso i miei avversari, cerco di capire cosa stanno passando. All'inizio della mia carriera ai miei avversari quella tempesta che avevo dentro la facevo vedere di più. Ora sono contento di come sto gestendo questo tipo di situazioni. Abbiamo cambiato posizione in risposta prima di questo torneo. Mi dà un po' più ritmo, mi aiuta ad andare più velocemente verso la palla, soprattutto contro la prima. Sulla seconda oggi invece preferivo stare più vicino alla riga. Sono molto contento di come è andata la partita".