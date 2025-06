Sinner, "non lo sapevo". Sconcerto a Parigi: chi c'era a vederlo tra il pubblico

Ancora un solco, ancora un’impronta sulla terra rossa per Jannik Sinner, volato ai quarti di finale dopo aver regolato Rublev in tre set (6-1; 6-3; 6-4). Adesso nei quarti di finale lo aspetta Aleksandr Bublik, tennista russo naturalizzato kazako. A fare il tifo per il nostro campione, sugli spalti del Philippe-Chatrier, anche due figure fondamentali per la sua crescita, cioè Riccardo Piatti e Andrea Volpini, allenatori di Sinner al Piatti Tennis Center, l’accademia più nota d’Italia. Per Sinner una sorpresa e una vera emozione, perché lo ha scoperto nella classica intervista post-partita su Eurosport.

Jannik Sinner ai quarti, Rublev ko in tre set: il colpo con cui l'ha fatto fuori Prosegue senza intoppi il cammino di Jannik Sinner al Roland Garros, secondo Slam stagionale in corso sui campi in terra...

Con loro è partita la rincorsa al primo posto nel ranking e Sinner non lo dimentica affatto, nonostante la separazione avvenuta nel 2022 ed il passaggio sotto la guida del duo Vagnozzi-Cahill: “Non lo sapevo, quindi grazie per l'informazione. Qualsiasi persona da cui sono passato mi ha dato tantissimo, sennò non sarei qua. Gli anni passati con Riccardo erano importantissimi per me e per la mia carriera, poi ho fatto un'altra scelta che comunque mi ha fatto diventare il giocatore che sono ora. Ha un bellissimo centro, tante cose belle lì, ho passato tanti anni lì, è grazie anche a lui che sono qua. Ho speso tanti momenti con il suo team nei tornei, con Andrea Volpini e Giulia Bruschi".

Sinner, con chi è stato avvistato sul campo prima del match Il tennista azzurro numero uno al mondo Jannik Sinner vuole battere a tutti i costi il russo Andrey Rublev agli&nbs...