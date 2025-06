Psg-Inter, francesi nei guai per la finale: in arrivo multe pesantissime

La finale di Champions League costa carissimo per il Paris Sain Germain. Il motivo? L'eccessiva foga dei tifosi transalpini che, dopo aver asfaltato l'Inter, si sono riversati sul terreno0 di gioco distruggendo il manto erboso dello stadio di Monaco. Oltre all'uso improprio di razzi, fumogeni e petardi. Sulla situazione incresciosa sta indagando la Uefa, ma potrebbero già arrivare multe pesantissime dato che lo stadio bavarese domani - mercoledì 4 giugno - dovrà ospitare la finale di Nations League tra Germania e Portogallo.

Stando a quanto riportato dalla Bild, il Psg potrebbe essere costretto a ripagare di tasca propria tutti i danni causati dai tifosi parigini durante l'invasione di campo. Il manto erboso è infatti ricoperto di buchi e mancano addirittura intere zolle di terra. I tifosi le hanno portate via in ricordo dell'impresa dei loro beniamini contro l'Inter. In questo modo, le due Nazionali che si sfideranno all'Allianz Arena saranno costrette a giocare su un campo in pessime condizioni, con il rischio di incappare in qualche infortunio.