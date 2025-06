Alcaraz, spacconata al Roland Garros: "Devo chiedervi scusa"

In 51 minuti ha demolito in due set Tommy Paul per 6-0 e 6-1, poi ha chiuso il terzo in 6-4, certificando un dominio assoluto finora nel Roland Garros. Carlos Alcaraz è in forma straripante e, dopo Roma, vuole prendersi anche l’Open di Francia per il secondo anno consecutivo. Dopo due set dominati contro lo statunitense, martedì sera, lo spagnolo è riuscito a fare break nel terzo sul 4-4 ed è volato in semifinale contro Lorenzo Musetti, già affrontato nella finale di Montecarlo e in semifinale a Roma.

A fine gara ha ammesso la sua superiorità nell’intervista post-match con Mats Wilander, tre volte campione al Roland Garros: "Stasera potevo chiudere gli occhi e la palla era sempre in campo”. Dopo ha analizzato l'incontro e il torneo, ha poi voluto lasciare un messaggio agli spettatori, che hanno sborsato una cifra importante per una partita durata pochissimo: "Devo scusarmi con voi. So che volevate guardare più tennis. Ma io devo fare il mio lavoro”. Della rivalità contro Alcaraz in campo ne ha parlato Sinner dopo il match vinto contro Rublev: ”Penso che io e Carlos sappiamo tutto quello che c'è in gioco prima di ogni partita — ha spiegato il numero uno al mondo — Per me l'anno scorso c'è stata una partita importante che ho vinto, quella in Arabia anche se era un'esibizione. Mi ha aiutato perché entrambi cerchiamo costantemente di capire il livello dell’altro".

