Jannik Sinner nella bufera: "Inguardabile", "Da querela"

"Inguardabile", "Ma vuoi querelare la Nike per sti completini o no?!?": questi alcuni dei commenti comparsi sui social per i completini sfoggiati di recente dal campione azzurro Jannik Sinner in campo. Nel mirino ci sono finiti quelli indossati nell'ultimo periodo, i cui colori vanno dal giallino al color melanzana. Si sono viste anche t-shirt con maxi loghi e grafiche vintage e pantaloncini senape con maglia prugna.

A creare discussione anche il completino del match di ieri, quando Sinner ha battuto Rublev accedendo ai quarti del Roland Garros: maglia verde smeraldo, colletto bianco, pantaloncino blu elettrico e immancabile cappello dello stesso colore. Una combinazione che ha fatto subito pensare a un paragone con Luigi, il celebre personaggio Nintendo, fratello di SuperMario. A fare dell'ironia in tal senso è stato anche il coach australiano del 23enne, Darren Cahill, che nelle sue storie Instagram ha postato un collage con Jannik Sinner accanto al cartone animato scrivendo "Forza Luigi".