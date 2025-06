Sinner prende a pallate Bublik e lui... Gesto clamoroso, Parigi spiazzata

Quando Bublik, sotto 5-0, ha conquistato il suo game ha festeggiato come fosse una vittoria e l’esultanza ha divertito molto anche il pubblico del Philippe-Chatrier, scoppiato in una genuina risata che sapeva anche di sostegno al povero Bublik, finito sotto i colpi infernali di Sinner.

Facendosi più serio, poi, Bublik si è detto soddisfatto a fine gara: "Non sono state settimane facili, né fisicamente né mentalmente. Ho ottenuto il miglior risultato della mia vita in uno Slam. Raggiungere i quarti significa molto per me. È un nuovo traguardo che sono riuscito a raggiungere. Ho vinto un 250, un 500 e sono arrivato alla seconda settimana di uno Slam, ma non ho mai raggiunto i quarti di finale. È una settimana molto positiva, ma ogni favola ha una fine. Devo prenderla così. Ho un paio di settimane per rilassarmi prima di scendere in campo. Affrontare Sinner non è facile. Gioca molto veloce, con intelligenza. Finisce ogni partita in meno di due ore. È fisicamente al top. Non è facile, come si può vedere e non sono l'unico che ha battuto. Gli auguro buona fortuna. Merita di essere dove è. Stiamo tutti aspettando la finale che stiamo aspettando".