Jannik Sinner, Bertolucci spiana i francesi: "Buttarsi dalla Torre Eiffel"

La finale del Roland Garros tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è stata una gioia per gli occhi. Un match durato un'infinità, con i due giocatori più forti al mondo a darsi battaglia per aggiudicarsi uno dei grandi Slam più prestigiosi del circuito. E non importa che alla fine ad avere la meglio sia stato lo spagnolo. I tifosi azzurri possono esultare per avere ammirato un loro connazionale sull'Olimpo del tennis. L'altoatesino ha dato tutto in campo, nonostante il pubblico francese che ha tifato per il suo avversario.

Il tema è stato toccato da Paolo Bertolucci. La leggenda azzurra, ospite di Un Giorno da Pecora, ha lanciato una stoccata velenosa ai francesi. "Il tifo del pubblico per Carlos Alcaraz? I francesi non ci amano - ha spiegato -, abbiamo vinto i due doppi, avessimo vinto il singolare maschile si sarebbero buttati giù dalla torre Eiffel…".