Jannik Sinner? Tutta colpa sua: telecronista travolta dalle critiche

“Io troppo imparziale? Non guardo i commenti, non mi interessa": la telecronista di Eurosport Barbara Rossi lo ha detto in un'intervista a Fanpage rispondendo alle critiche dei tifosi di Jannik Sinner, secondo cui sarebbe stata troppo morbida nei confronti dell'avversario dell'azzurro, Carlos Alcaraz, sia durante che dopo la finale del Roland Garros. L’ex tennista, insomma, è finita nel mirino per via di uno stile considerato troppo equidistante.

"Se devi fare una telecronaca devi essere equilibrato, non devi fare il tifoso - ha spiegato Rossi -. Abbiamo esaltato i punti dell’uno e dell’altro, nel racconto bisogna essere bilanciati. Ognuno la vede come vuole, ma anche Caressa era stato criticato per il tifo per l’Italia. Noi abbiamo commentato la prima finale che ha vinto Sinner in Australia e ci siamo emozionati”. E ancora: "Il telecronista deve essere equilibrato, altrimenti metti un tifoso che commenta la partita. Questo è il mio modo di vederla, poi magari altri l’avrebbero fatta in modo diverso. Noi commentiamo analizzando le cose belle che uno fa, quelle che dovrebbe fare. Non avevo nemmeno voce. Speravo vincesse Sinner, ma ho cercato di essere imparziale e professionale nel raccontare la partita”.