Piotr Zielinski, la frecciata a Inzaghi: "Chivu mi ha detto solo tre cose"

Piotr Zielinski è rifiorito. Il suo primo anno interista è stato molto al di sotto delle aspettative. Con Chivu la musica è cambiata totalmente. Il polacco il campo lo trova sempre e contro il Bologna ha realizzato un altro gol bellissimo, il secondo di questo campionato. Il centrocampista dopo la partita ha parlato anche del tecnico romeno e ha spiegato cosa è cambiato con Chivu.

Il posto fisso se l'è conquistato a suon di prestazioni. Con il Bologna ha sbloccato il risultato con una conclusione potentissima, ma soprattutto molto precisa. Il suo gol ha messo tutto in discesa. Grossi meriti, però, Zielinski non se li è voluti prendere: "La partita l'abbiamo superata benissimo. Abbiamo fatto in campo tutte le cose fatte in settimana. Non era facile con il Bologna che ci aveva messo spesso in difficoltà, ora stiamo bene".