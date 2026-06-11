Juventus, Damien Comolli verso la cacciata: rottura clamorosa con Elkann

Clamoroso alla Continassa. La Juventus potrebbe dare il benservito a Damien Comolli. La posizione dell'Ad è tornata in bilico, dopo che dall'interno del club starebbero maturando dubbi sull'operato del dirigente francese. Per forza di cose, peserebbe anche la mancata qualificazione alla prossima Champions League, il mercato disastroso della scorsa estate - David, Joao Mario, Openda, Zhegrova, solo per citarne alcuni - e il rapporto mai decollato con Luciano Spalletti. Stando a quanto riporta Sky Sport, in queste ora a Torino sono in corso riunioni per capire che quale direzione prendere: se continuare con Comolli o separarsi.

La notizia arriva in un momento cruciale per la prossima stagione della Vecchia Signora. Damien Comolli, insieme alla sua squadra di uomini di fiducia, sta imbastendo le trattative per portare i primi rinforzi a Torino. Su tutti, Emiliano Martinez e Alexander Sorloth. Sia col il portiere sia con l'attaccante norvegese l'ad bianconero ha trovato l'accordo per l'ingaggio.