Sinner, Andy Roddick snobba Jannik: "Ecco chi vincerà Wimbledon"

Due volte su due negli ultimi anni Carlos Alcaraz ha trionfato in quel di Wimbledon. Con il terzo successo di fila, lo spagnolo diventerebbe il quinto uomo nell'era Open dopo Borg, Sampras, Federer e Djokovic a centrare quest'impresa. Jannik Sinner, invece, sull’erba del più importante Slam di tutti vanta al massimo una semifinale invece Sinner. In vista dello Slam inglese si è espresso Andy Roddick, ex numero uno al mondo, che ha provato a rispondere alla domanda più gettonata: chi sarà il favorito tra Sinner e Alcaraz?

Intervenuto ai microfoni di Tennis Channel, l'ex tennista americano ha puntato su Carlos Alcaraz: "Penso che arriverà fino in fondo al torneo anche quest’anno — ha detto lo statunitense — Non scommetterei contro di lui. Era il favorito per la vittoria prima del Queen's e lo è ancora". Vero è che Roddick non sarebbe sorpreso se a spuntarla dovesse essere Sinner, che più volte ha dato prova di essere il tennista più forte del pianeta: "Può succedere di tutto — ha aggiunto — Non dimentichiamoci di Sinner, che è il numero uno al mondo. È il miglior giocatore del mondo da un bel po' di tempo, soprattutto sul cemento".