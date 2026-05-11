Allegri, "l'ho sempre detto": lo sfogo tombale sul Milan

"Non c'è un problema Leao, Nkunku, Fullkrug, Gabbia o Maignan, in questo momento priorità è la squadra. Rafa ha avuto situazioni sfavorevoli stasera, come del resto accaduto la scorsa partita. E' un momento così di un giocatore importante, la prossima sarà squalificato e dovremo capire come affrontare la partita". Massimiliano Allegri sembra quasi sconsolato ai microfoni di Dazn, dopo la pesantissima sconfitta interna del Milan contro un'Atalanta senza particolari obiettivi se non quello di giocare a calcio. Non gioca invece il Diavolo, per 75 minuti più che imbarazzante prima di un finale disperato. La classifica ora si fa critica: i rossoneri sono sì ancora quarti, ma con 5 sconfitte nelle ultime 8 partite e un'impressione generale di sbando la Roma, a pari punti, sembra aver messo la freccia. Si deciderà tutto nelle ultime 2 partite.

"Inutile parlare di quello che è successo fino a ora perché non possiamo assolutamente cambiarlo - sottolinea Allegri -. Ora dobbiamo fare una buona settimana di lavoro in vista della partita contro il Genoa, che può essere decisiva per la Champions".

"E' normale che nessuno si sarebbe aspettato un momento di tale difficoltà. Questo periodo va affrontato con grande senso di responsabilità. La prossima partita va preparata al meglio con grande voglia ed entusiasmo. La squadra ha sempre lavorato bene e ai ragazzi non ho nulla da rimproverare", ha aggiunto il tecnico livornese, che ha infine spiegato: "Quando mancano i risultati io sono sicuramente responsabile, ma in questo momento non serve mettersi a cercare i colpevoli. Oggi alla prima situazione abbiamo preso gol e ci siamo disuniti. Dopo il 3-0 abbiamo avuto una buona reazione, tornando anche a segnare. E' un buon segnale, nonostante la serata negativa". Fuori dallo stadio intanto i tifosi della Curva Sud continuano a protestare. E a chi gli fa notare che la Champions è a rischio, Max risponde con un ghigno: "Ho sempre detto e ridetto che non era in una botte di ferro...". Segno che forse qualche scricchiolio era già udibile da dentro la nave, prima ancora che incominciasse ad affondare.