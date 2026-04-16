Jannik Sinner e il derby, allarme rosso a Roma: cosa può accadere

Cosa c’entrano Jannik Sinner, Roma e Lazio? Nulla all’apparenza, ma i loro destini potrebbero incrociarsi a maggio a Roma. Il calendario sportivo romano — legato alla Serie A e agli Internazionali d’Italia a Roma — rischia di trasformarsi in un rompicapo organizzativo. Il 17 maggio, giorno della finale del Masters 1000 tennistico, coincide infatti con il weekend in cui è in programma anche il derby tra Roma e Lazio, valido per la penultima giornata di Serie A. Due eventi enormi, a poche centinaia di metri di distanza, destinati ad attirare decine di migliaia di persone nella stessa area della città.

Il nodo principale, come prevedibile, riguarda la gestione dell’ordine pubblico. Da un lato ci sono i tifosi diretti all’Olimpico per una stracittadina sempre sentita, dall’altro il match al Foro Italico nel quale Jannik Sinner spera di tornare in finale e di vincere un torneo al quale ha sempre detto di puntare, dopo essere reduce dal trionfo di Montecarlo su Carlos Alcaraz (vincitore contro l’altoatesino l’anno scorso).