Sinner al San Raffaele da Zangrillo: esame specifico al cuore, il pericolo da escludere

Accertamenti radiologici, ematici e cardiologici: Jannik Sinner, tra ieri e oggi, si sta sottoponendo a esami specifici al San Raffaele di Milano, seguito direttamente dal professor Alberto Zangrillo, primario ex medico personale di Silvio Berlusconi. L'obiettivo è andare a fondo e scoprire le vere ragioni del fortissimo malessere che ha bloccato l'altoatesino, numero 1 al mondo, nel match contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo al secondo turno del Roland Garros. Un senso di stanchezza estrema, di svuotamento fisico, accompagnato da mal di pancia e conati di vomito, che non si può associare solo al caldo parigino.

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"In programma c'è anche una tac al cuore che permette indagini molto approfondite", sottolinea il Corriere della Sera. Questo per scongiurare guai ben più seri rispetto alle conseguenze di un "semplice" periodo di forte stress psicofisico. Tra marzo e maggio, infatti, l'azzurro ha disputato 5 tornei Masters 1000 di fila, vincendoli tutti: Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid e Roma, per arrivare al Roland Garros forse un po' troppo spremuto.

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Zangrillo, e non è un caso, è il primario dell'unità operativa di Anestesia e rianimazione generale, cardio-toraco-vascolare e edell'area unica di Terapia intensiva cardiologica e cardiochirurgica. Un luminare a cui Sinner ha affidato le chiavi del suo corpo, una macchina atleticamente perfetta dentro la quale, forse, si nasconde la causa degli improvvisi blackout.

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